Зеленский связал отмену саммита в Будапеште со своей встречей с Трампом

Зеленский счел «неплохими» результаты встречи с Трампом в прошлую пятницу после объявления США новых санкций против России и отмены российско-американской встречи в Будапеште. Но он посетовал, что Киев не получил «Томагавки»

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результатами своей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 17 октября новые антироссийские санкции и отмену встречи России и США в Будапеште. Об этом он сказал на пресс-конференции на саммите лидеров ЕС, которую транслировал Reuters.

«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет [у Украины дальнобойных крылатых ракет] Tomahawk. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — так он ответил на просьбу оценить итоги встречи с Трампом.

16 октября американский лидер провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они достигли договоренности в ближайшие недели провести встречу в Будапеште, обе стороны подтверждали обсуждение такой возможности. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио после этого созвонились 20 октября, чтобы обсудить дальнейшие шаги после разговора президентов.

Однако Трамп 22 октября сообщил, что встреча с Путиным отменена. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

В то же время США объявили о новых санкциях против России: Министерство финансов ввело ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их дочерних предприятий.

Путин вечером 23 октября высказался насчет последних действий США. Говоря о встрече в Будапеште, он заявил, что она скорее перенесена, чем отменена. Президент подчеркнул, что было бы ошибкой проводить ее без должной подготовки и Трамп в телефонной беседе согласился с этим.

Новые санкции США, как отметил Путин, будут иметь для Москвы «определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии». По его словам, они направлены на то, чтобы оказать давление на Россию, но она относит себя к тем странам, которые уважают себя и «ничего не решают под давлением». Кроме того, такие действия не укрепляют российско-американские отношения, добавил он.

Говоря о возможной передаче Киеву «Томагавков», Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим» ответом на потенциальные удары ими по России. Трамп пока не дал согласия на предоставление этих ракет Украине.