 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский связал отмену саммита в Будапеште со своей встречей с Трампом

Зеленский связал отмену саммита России и США со своей встречей с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский счел «неплохими» результаты встречи с Трампом в прошлую пятницу после объявления США новых санкций против России и отмены российско-американской встречи в Будапеште. Но он посетовал, что Киев не получил «Томагавки»
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результатами своей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 17 октября новые антироссийские санкции и отмену встречи России и США в Будапеште. Об этом он сказал на пресс-конференции на саммите лидеров ЕС, которую транслировал Reuters.

«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет [у Украины дальнобойных крылатых ракет] Tomahawk. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — так он ответил на просьбу оценить итоги встречи с Трампом.

16 октября американский лидер провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они достигли договоренности в ближайшие недели провести встречу в Будапеште, обе стороны подтверждали обсуждение такой возможности. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио после этого созвонились 20 октября, чтобы обсудить дальнейшие шаги после разговора президентов.

Однако Трамп 22 октября сообщил, что встреча с Путиным отменена. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

В то же время США объявили о новых санкциях против России: Министерство финансов ввело ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их дочерних предприятий.

Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена
Политика
Владимир Путин

Путин вечером 23 октября высказался насчет последних действий США. Говоря о встрече в Будапеште, он заявил, что она скорее перенесена, чем отменена. Президент подчеркнул, что было бы ошибкой проводить ее без должной подготовки и Трамп в телефонной беседе согласился с этим.

Новые санкции США, как отметил Путин, будут иметь для Москвы «определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии». По его словам, они направлены на то, чтобы оказать давление на Россию, но она относит себя к тем странам, которые уважают себя и «ничего не решают под давлением». Кроме того, такие действия не укрепляют российско-американские отношения, добавил он.

Говоря о возможной передаче Киеву «Томагавков», Путин пригрозил серьезным, «если не сказать ошеломляющим» ответом на потенциальные удары ими по России. Трамп пока не дал согласия на предоставление этих ракет Украине.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Будапешт Владимир Путин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки
Политика
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште
Политика
Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
От беглецов из СИЗО на Урале потребовали возместить расходы на поимку Общество, 20:51
Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер Спорт, 20:47
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 20:35
Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина Политика, 20:35
Путин вспомнил, когда Трамп ввел наибольшее число санкций против России Политика, 20:33
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 20:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию Общество, 20:25
Почему новые санкции Трампа могут не обвалить, а укрепить рубльПодписка на РБК, 20:22
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 20:21
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и область возросло до 20 Политика, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций Политика, 20:13
Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря Общество, 20:02