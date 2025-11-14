 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствии Путина, Трампа и Си

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Саммиты стран «Большой двадцатки» по-прежнему сохраняют свою значимость и Москва заинтересована в работе этого форума, несмотря на то, что в работе ближайшего из них не будут участвовать высшие руководители России, США и Китая.

Так на вопрос о значимости саммита G20 ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«G20 безусловно сохраняет свою важность и свою значимость для многих стран, которые принимают участие в этом формате <...> Это формат, в котором обсуждается проблемы глобальной экономики», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации.

Си Цзиньпин вслед за Трампом и Путиным отказался лететь на саммит G20
Политика
Ли Цян

Саммит лидеров стран G20 пройдет с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге Южно-Африканской республики (ЮАР). Президент России Владимир Путин отменил свое участие в саммите G20, Россию на встрече в ЮАР представит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

В Пекине 13 ноября сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит в Йоханнесбурге, страну будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в «очень плохой политике» и также отказался от поездки в страну.

