Ушаков заявил о сохраняющейся готовности провести встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Россия сохраняет «принципиальную готовность» провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — сказал Ушаков.

При этом помощник президента отметил, что пока никаких временных ориентиров, когда может состояться встреча, нет.

Путин и Трамп договорились о проведении встречи в Будапеште в ходе телефонного разговора 16 октября. 23 октября Трамп официально заявил, что отменил саммит. Свое решение президент США объяснил тем, что ему проведение встречи показалось «неправильным» в текущих обстоятельствах. При этом издания Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили об отмене саммита за два дня до этого, 21 октября. По информации СМИ, решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоялся 20 октября.

Позднее Трамп заявил, что готов назначить встречу с Путиным, если будет уверен, что заключит сделку по Украине. При этом сам российский президент посчитал, что встреча с американским лидером скорее перенесена, а не отменена.