Шестой аэропорт приостановил полеты на фоне плана «ковер»

В Оренбургской области объявили план «ковер», аэропорт Оренбурга временно прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщил губернатор Евгений Солнцев в телеграм-канале.

Ранее глава региона также информировал об объявленной опасности атаки дронов в Оренбургской области.

На момент публикации ограничения на полеты действуют в воздушных хабах Саратова, Самары, Пензы, Казани и Волгограда.

В Волгоградской области силы ПВО отражают массированную атаку дронов, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Трое пострадали, повреждены жилые дома.