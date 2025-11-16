Шестой аэропорт приостановил полеты на фоне плана «ковер»
В Оренбургской области объявили план «ковер», аэропорт Оренбурга временно прекратил принимать и отправлять рейсы, сообщил губернатор Евгений Солнцев в телеграм-канале.
Ранее глава региона также информировал об объявленной опасности атаки дронов в Оренбургской области.
На момент публикации ограничения на полеты действуют в воздушных хабах Саратова, Самары, Пензы, Казани и Волгограда.
В Волгоградской области силы ПВО отражают массированную атаку дронов, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Трое пострадали, повреждены жилые дома.
