В двух аэропортах ограничили полеты
В аэропортах Пензы и Самары (Курумоч) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Позже он сообщил о вводе подобных мер для воздушного хаба Казани.
План «Ковер» объявили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. До того, в 19:53 мск, он написал в телеграм-канале о беспилотной опасности в регионе.
На момент публикации, ограничения на полеты действуют также в воздушных хабах Саратова и Волгограда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России