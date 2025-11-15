В двух аэропортах ограничили полеты

В аэропортах Пензы и Самары (Курумоч) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Позже он сообщил о вводе подобных мер для воздушного хаба Казани.

План «Ковер» объявили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. До того, в 19:53 мск, он написал в телеграм-канале о беспилотной опасности в регионе.

На момент публикации, ограничения на полеты действуют также в воздушных хабах Саратова и Волгограда.