Жилые дома в двух районах Волгограда попали под атаку БПЛА

В двух районах Волгограда жилые объекты повреждены из-за ударов беспилотников﻿. Трое человек пострадали, угрозы их жизни нет

Жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда повреждены из-за ударов беспилотников, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Трое человек пострадали.

«По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а», — говорится в сообщении.

Дом на Кропоткина загорелся, на месте работают пожарные. Военные отражают массированную атаку на территорию региона, подчеркнул Бочаров.

Губернатор уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет. Он добавил, что поручил подготовить пункт временного размещения в школе N51 и лицее N7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов.

Администрация Волгограда сообщила, что муниципальное автотранспортное предприятие подало автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание.

Вечером 14 ноября Минобороны отчиталось, что силы ПВО перехватили 36 украинских дронов самолетного типа над пятью регионами России за четыре часа - в период с 19:00 до 23:00 мск. Беспилотники уничтожили над Ростовской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями, а также над республикой Крым.

Тогда же в аэропорту Волгограда ограничили полеты, меры действуют более шести часов.

До этого утром 14 ноября Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области. Тогда он подчеркнул, что электричество подается в штатном режиме, пострадавших нет, равно как и разрушений в жилых домах.

Вечером 13 ноября в аэропорту Волгограда также ограничивали возможность принимать и отправлять рейсы. Мера длилась до раннего утра — 6:15 мск — 14 ноября, более девяти часов.