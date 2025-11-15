 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Волгограда ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В аэропорту Волгограда временно запретили принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 19:29 мск.

Представитель Росавиации напомнил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

До этого ограничения на прием и выпуск судов в Волгограде вводили вечером 13 ноября. Аэропорт возобновил полеты ранним утром 14 ноября. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отразили попытки ВСУ атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты Волгоград ограничения

