В аэропорту Волгограда ограничили полеты

В аэропорту Волгограда временно запретили принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 19:29 мск.

Представитель Росавиации напомнил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

До этого ограничения на прием и выпуск судов в Волгограде вводили вечером 13 ноября. Аэропорт возобновил полеты ранним утром 14 ноября. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отразили попытки ВСУ атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона.