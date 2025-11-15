В аэропорту Волгограда ограничили полеты
В аэропорту Волгограда временно запретили принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 19:29 мск.
Представитель Росавиации напомнил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
До этого ограничения на прием и выпуск судов в Волгограде вводили вечером 13 ноября. Аэропорт возобновил полеты ранним утром 14 ноября. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отразили попытки ВСУ атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона.
