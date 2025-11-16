Трое ранены при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.
Глава региона проинформировал, что силы ПВО отбивают летящие на регион беспилотники. «К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», — отметил Бочаров.
Материал дополняется
