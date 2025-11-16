 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Трое ранены при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.

Глава региона проинформировал, что силы ПВО отбивают летящие на регион беспилотники. «К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», — отметил Бочаров.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Софья Полковникова

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Подростки устроили погром в электричке в Подмосковье Общество, 02:07
Шестой аэропорт приостановил полеты на фоне плана «ковер» Политика, 01:44
Politico раскрыло, как Киев успокаивает ЕС после коррупционного скандала Политика, 01:36
Жителей поврежденных при атаке БПЛА домов в Волгограде отправят в ПВР Политика, 01:25
Трое ранены при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область Политика, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Жилые дома в двух районах Волгограда попали под атаку БПЛА Политика, 00:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Воронежской областью отразили воздушную атаку Политика, 00:29
Посольство увидело «окно возможностей» для нормализации отношений с США Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
За четыре часа военные сбили над регионами 36 беспилотников Политика, 15 ноя, 23:52
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал пород Общество, 15 ноя, 23:37
В двух аэропортах ограничили полеты Политика, 15 ноя, 23:16
В Запорожской области после ударов ВСУ без света остались 66 тыс. человек Политика, 15 ноя, 23:09