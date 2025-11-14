Аэропорт Саратова приостановил полеты
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничительных мер он написал в 22:31 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.
Предыдущий раз аэропорт Саратова вводил аналогичные меры в ночь на 14 ноября. Тогда же полеты приостанавливали аэропорты Пензы, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА.
Утром 14 ноября ограничения ввел аэропорт Оренбурга, они действовали 15 минут.
В ночь на 14 ноября Минобороны сообщило о перехвате 216 дронов. 45 из них сбили над Саратовской областью.
