Politico раскрыло, как Киев успокаивает ЕС после коррупционного скандала

Власти Украины после коррупционного скандала начали демонстративно для ЕС увольнять чиновников, проводить аудит и кадровые перестановки в государственных энергетических компаниях. Об этом пишет Politico.

«Мы должны действовать быстро и решительно на поле боя и столь же решительно — в ключевых государственных сферах. Задача правительства — показать украинскому обществу и партнерам, что коррупцию мы не потерпим ни при каких обстоятельствах и будем оперативно реагировать на любые факты», — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Так, Украина стремительно реагирует на крупный коррупционный скандал в энергетическом секторе, связанный с предполагаемой схемой откатов на $100 млн и фигурантами из окружения президента Владимира Зеленского, подчеркнуло издание.

Власти объявили отставки, санкции, аудит и перестановки в госэнергокомпаниях, чтобы показать решимость бороться с коррупцией даже во время военной операции.

Скандал разразился в момент, когда Украине особенно важно сохранить поддержку союзников и добиться согласования крупного репарационного кредита из замороженных российских активов, отметило издание.

Репарационный кредит — один из вариантов, как ЕС видит дальнейшее финансирование Украины. Такой вариант предполагает использование замороженных российских активов, которые Украина вернет только в случае, если получит компенсацию от России. Против идеи о «репарационном кредите» выступает Бельгия. Власти королевства предупреждали о репутационных и инвестиционных рисках в случае использования подобного механизма.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыла коррупционную схему в «Энергоатоме»: преступная группа получала откаты в размере 10–15% от контрактов и, по данным бюро, отмыла около $100 млн. Среди фигурантов — бизнесмен Тимур Миндич, бывший партнер Зеленского. После скандала премьер Юлия Свириденко объявила о комплексном аудите всех государственных компаний. Зеленский заявил, что главное — довести дело до приговоров, подчеркивая, что «у президента воюющей страны не может быть друзей».

Коррупционный эпизод вызвал обеспокоенность ЕС, передавало Politico. Союзники требуют гарантий прозрачного использования будущей финансовой помощи. Мнения европейских партнеров разделились. Так, одни видят в раскрытии схемы доказательство независимости антикоррупционных органов, другие ждут от Киева конкретных обязательств по предотвращению подобных случаев. Европейские чиновники считают происходящее «возмутительным» и ожидают, что Украина усилит прозрачность расходования средств.