Военная операция на Украине⁠,
0

ЕС выделил Украине миллиарды доходов от замороженных активов России

Сюжет
Военная операция на Украине
Обсуждение в ЕС вопроса о покрытии дальнейших потребностей Украины, в том числе вариант с «репарационным кредитом», продолжается, сообщила фон дер Ляйен. Москва пригрозила судами в случае использования ее замороженных активов
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

ЕС выделил новый транш финансовой помощи Украине на €6 млрд по программе ERA Loans (кредиты, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов) и в рамках грантового механизма Ukraine Facility, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит пресс-служба комиссии.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа ранее поясняла, что речь идет о €4,1 млрд в рамках ERA Loans и €1,9 млрд из Ukraine Facility. По ее словам, Киев ожидает поступления средств от ЕС сегодня, 13 ноября.

Фон дер Ляйен также упомянула, что ЕС продолжает работать с Бельгией и другими странами союза по вопросу о покрытии финансовых потребностей Украины на ближайшие годы. По ее словам, есть три варианта:

  • использовать бюджетные возможности ЕС для привлечения средств на рынках капитала;
  • межправительственное соглашение, по которому страны ЕС будут самостоятельно привлекать такой капитал;
  • «репарационный кредит» с использованием замороженных российских активов, который Украина вернет только в случае, если получит компенсацию от России.

Идею о «репарационном кредите», предложенную Еврокомиссией, поддерживает Германия и страны Балтии, против выступает Бельгия, где хранится большинство российских активов. Власти королевства предупреждали о репутационных и инвестиционных рисках в случае использования подобного механизма.

Изъятие активов России в любой форме будет оспорено в судах, предупреждают в Кремле. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что ЕС, пойдя на конфискацию, создаст серьезные риски для репутации еврозоны как территории экономической деятельности.

США не участвуют в обсуждении потенциального использования российских активов для помощи Украине, заявлял американский президент Дональд Трамп. Конфискация может обернуться «непредвиденными последствиями», говорил госсекретарь Марко Рубио.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
активы России Урсула фон дер Ляйен Военная операция на Украине Еврокомиссия транш

