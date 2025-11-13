ЕС выделил Украине миллиарды доходов от замороженных активов России

Обсуждение в ЕС вопроса о покрытии дальнейших потребностей Украины, в том числе вариант с «репарационным кредитом», продолжается, сообщила фон дер Ляйен. Москва пригрозила судами в случае использования ее замороженных активов

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

ЕС выделил новый транш финансовой помощи Украине на €6 млрд по программе ERA Loans (кредиты, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов) и в рамках грантового механизма Ukraine Facility, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит пресс-служба комиссии.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа ранее поясняла, что речь идет о €4,1 млрд в рамках ERA Loans и €1,9 млрд из Ukraine Facility. По ее словам, Киев ожидает поступления средств от ЕС сегодня, 13 ноября.

Фон дер Ляйен также упомянула, что ЕС продолжает работать с Бельгией и другими странами союза по вопросу о покрытии финансовых потребностей Украины на ближайшие годы. По ее словам, есть три варианта:

использовать бюджетные возможности ЕС для привлечения средств на рынках капитала;

межправительственное соглашение, по которому страны ЕС будут самостоятельно привлекать такой капитал;

«репарационный кредит» с использованием замороженных российских активов, который Украина вернет только в случае, если получит компенсацию от России.

Идею о «репарационном кредите», предложенную Еврокомиссией, поддерживает Германия и страны Балтии, против выступает Бельгия, где хранится большинство российских активов. Власти королевства предупреждали о репутационных и инвестиционных рисках в случае использования подобного механизма.

Изъятие активов России в любой форме будет оспорено в судах, предупреждают в Кремле. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что ЕС, пойдя на конфискацию, создаст серьезные риски для репутации еврозоны как территории экономической деятельности.

США не участвуют в обсуждении потенциального использования российских активов для помощи Украине, заявлял американский президент Дональд Трамп. Конфискация может обернуться «непредвиденными последствиями», говорил госсекретарь Марко Рубио.