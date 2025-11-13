 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ЕС выделил Украине последний кредит за счет доходов от активов России

ЕС выделил Украине последний кредит в размере €4,1 млрд за счет активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Евросоюз выделил Украине последний кредит в размере €4,1 млрд по программе ERA Loans (кредиты, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов), сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

«Сегодняшняя выплата Украине в размере €4,1 млрд завершает вклад ЕС €18,1 млрд в кредитную инициативу ERA», — написал он.

Домбровскис ранее отметил, что страны Евросоюза не могут продолжать выделять Украине регулярные кредиты. Он пояснил, что оказываемая помощь должна учитывать состояние устойчивости украинского долга.

По его словам, это действительно последний кредит по этой кредитной линии, дальнейшие выплаты требуют новых решений Евросовета и могут быть связаны с другими инструментами финансирования. Вся европейская кредитная линия ERA на €18,1 млрд (2024–2025) была построена на схеме: проценты от реинвестирования этих российских средств направляются для выплат Украине, и сейчас этот лимит полностью исчерпан.

В ЕК сочли невозможным выдавать Украине регулярные кредиты
Политика
Валдис Домбровскис

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что также Украине были перечислены €1,9 млрд по программе Ukraine Facility. Она отметила, что ЕС продолжает работать с Бельгией и другими странами союза по вопросу о покрытии финансовых потребностей Украины.

Среди вариантов финансирования она выделила «репарационный кредит» в размере €140 млрд из заблокированных российских активов, который Украина вернет только в случае, если получит компенсацию от России.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством». Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что ЕС, пойдя на конфискацию, создаст серьезные риски для репутации еврозоны как территории экономической деятельности.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Еврокомиссия кредит Украина ЕС Евросоюз

