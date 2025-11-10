Постпред Ульянов уточнил позицию России по ядерным испытаниям

Постпред Ульянов: Россия еще не приняла решение по возможным ядерным испытаниям

Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Российская сторона пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

При этом он уточнил, что «работа по сбору и анализу информации уже началась».

«Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную пищу для размышлений на сей счет. Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято», — заявил Ульянов.

После заседания он добавил, что США на заседании не смогли прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, вместо этого сосредоточившись на технических и финансовых вопросах, а также обвинениях России. «Нехорошо и довольно странно», — констатировал постпред.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что у Москвы пока нет планов проводить ядерные испытания. Однако в случае подобных действий со стороны другого государства страна сохранит паритет, предостерег он.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Глава Белого дома объяснил решение ответом на ядерные испытания других государств. В Кремле на это ответили, что ни Россия, ни Китай не проводят испытания такого оружия.

Заявления Трампа последовали на фоне отчета России об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Комментируя это, Трамп подчеркнул, что «Россия и США не играют друг с другом в игры».

В начале октября президент Владимир Путин сообщал, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям. Он указывал, что если эти государства проведут такие испытания, то Москва сделает то же самое. При этом ранее он называл использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности.