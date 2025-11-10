 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Постпред Ульянов уточнил позицию России по ядерным испытаниям

Постпред Ульянов: Россия еще не приняла решение по возможным ядерным испытаниям
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Российская сторона пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

При этом он уточнил, что «работа по сбору и анализу информации уже началась».

«Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную пищу для размышлений на сей счет. Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято», — заявил Ульянов.

После заседания он добавил, что США на заседании не смогли прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, вместо этого сосредоточившись на технических и финансовых вопросах, а также обвинениях России. «Нехорошо и довольно странно», — констатировал постпред.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что у Москвы пока нет планов проводить ядерные испытания. Однако в случае подобных действий со стороны другого государства страна сохранит паритет, предостерег он.

Лавров сообщил о работе над поручением Путина о ядерных испытаниях
Политика
Сергей Лавров

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Глава Белого дома объяснил решение ответом на ядерные испытания других государств. В Кремле на это ответили, что ни Россия, ни Китай не проводят испытания такого оружия.

Заявления Трампа последовали на фоне отчета России об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Комментируя это, Трамп подчеркнул, что «Россия и США не играют друг с другом в игры».

В начале октября президент Владимир Путин сообщал, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям. Он указывал, что если эти государства проведут такие испытания, то Москва сделает то же самое. При этом ранее он называл использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Михаил Ульянов США Россия ядерные испытания

