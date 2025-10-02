 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания

Путин: если другие страны проведут ядерные испытания, Россия сделает так же
Сюжет
Форум «Валдай»

Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что Россия сегодня обладает многими современными высокотехнологичными системами оружия, включая новый ракетный комплекс «Орешник». «У нас может появиться еще, могут появиться другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали», — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, не назрели ли ядерные испытания, Путин сказал: «Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем, и если они произойдут, мы сделаем то же самое».

Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия
Политика
Владимир Путин

Отдельное внимание Путин уделил уровню современности российского ядерного оружия — сейчас он выше, чем в любой другой стране мира. «У нас все в этом смысле хорошо. Мы просто над этим работали напряженно и долго», — добавил он.

Современная Россия ни разу не проводила ядерные испытания, последние испытания ядерного оружия проводили еще во времена СССР –– 24 октября 1990 года, на полигоне на Новой Земле. Путин и ранее говорил, что Россия не станет первой проводить ядерные испытания, но подчеркивал, что Минобороны и «Росатом» должны «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия».

