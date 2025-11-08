 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров сообщил о работе над поручением Путина о ядерных испытаниях

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

МИД принял к исполнению и начал работу над поручением, которое дал президент Владимир Путин на заседании Совбеза, сообщил журналистам министр Сергей Лавров.

«О результатах общественность будет проинформирована», — добавил он.

Пока что Россия не получила от США разъяснений по поводу возможного возобновления ядерных испытаний, о которых заявлял президент Дональд Трамп, рассказал Лавров. Он отметил: «Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний, то есть испытаний, при которых не происходит ядерная реакция».

Заседание Совбеза состоялось 5 ноября. Путин заявил, что если США или иные страны Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Президент поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.

Ксения Потрошилина
МИД Сергей Лавров Владимир Путин ядерные испытания
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
