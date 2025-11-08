Лавров сообщил о работе над поручением Путина о ядерных испытаниях
МИД принял к исполнению и начал работу над поручением, которое дал президент Владимир Путин на заседании Совбеза, сообщил журналистам министр Сергей Лавров.
«О результатах общественность будет проинформирована», — добавил он.
Пока что Россия не получила от США разъяснений по поводу возможного возобновления ядерных испытаний, о которых заявлял президент Дональд Трамп, рассказал Лавров. Он отметил: «Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний, то есть испытаний, при которых не происходит ядерная реакция».
Заседание Совбеза состоялось 5 ноября. Путин заявил, что если США или иные страны Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Президент поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.
