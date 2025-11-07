 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В составе флота Китая появился третий авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Фуцзянь»
Авианосец &laquo;Фуцзянь&raquo;
Авианосец «Фуцзянь» (Фото: Pu Haiyang / XinHua / Global Look Press)

Китайская Народная Республика ввела в эксплуатацию первый в стране авианосец с электромагнитной катапультой — «Фуцзянь», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Этот корабль стал третьим по счету авианосцем Китая в целом. В ноябре в военном порту Саньи (провинция Хайнань) состоялась церемония ее принятия в состав государственных военно-морских сил. Авианосец полностью спроектирован и построен в Китае.

В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей
Общество
Фото:Altaf Qadri / AP / ТАСС

«Фуцзянь» был спущен на воду в июне 2022-го. Его первые ходовые испытания были проведены в мае того же года.

В июне 2024-го South China Morning Post назвала «Фуцзянь» крупнейшим в мире неатомным авианосцем. Ранее считалось, что только корабли с атомными реакторами могут генерировать достаточно энергии для запуска самолетов с электромагнитной катапультой, отметило издание.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Китай авианосец вооружение
