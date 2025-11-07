В составе флота Китая появился третий авианосец

Авианосец «Фуцзянь» (Фото: Pu Haiyang / XinHua / Global Look Press)

Китайская Народная Республика ввела в эксплуатацию первый в стране авианосец с электромагнитной катапультой — «Фуцзянь», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Этот корабль стал третьим по счету авианосцем Китая в целом. В ноябре в военном порту Саньи (провинция Хайнань) состоялась церемония ее принятия в состав государственных военно-морских сил. Авианосец полностью спроектирован и построен в Китае.

«Фуцзянь» был спущен на воду в июне 2022-го. Его первые ходовые испытания были проведены в мае того же года.

В июне 2024-го South China Morning Post назвала «Фуцзянь» крупнейшим в мире неатомным авианосцем. Ранее считалось, что только корабли с атомными реакторами могут генерировать достаточно энергии для запуска самолетов с электромагнитной катапультой, отметило издание.