Китай назвал США четыре красных линии для сохранения торгового перемирия

Фото: Andrea Verdelli / Getty Images

Китай призвал США избегать пересечения четырех красных линий, чтобы сохранить торговое перемирие, сообщает Bloomberg.

Таковыми Пекин считает Тайвань, демократию и права человека, политическую систему Китая и право на развитие. КНР рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию, которая рано или поздно должна вернуться в состав Китая, если потребуется, силой; Тайбэй отвергает эту позицию. В последние годы США и Китай также расходились во мнениях по поводу ситуации с правами человека в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете. Кроме того, американские чиновники, в том числе министр финансов Скотт Бессент, призывали Китай сместить баланс экономики в сторону внутреннего потребления на фоне значительного дисбаланса в торговле, вызванного китайским экспортом, поясняет Bloomberg.

«Самое главное — уважать основные интересы и главные проблемы друг друга», — сказал китайский посол в Соединенных Штатах Се Фэн.

По его словам, «насущным приоритетом» является реализация консенсуса, достигнутого между китайским лидером Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом и их чиновниками, чтобы «убедить как наши страны, так и мировую экономику конкретными действиями и результатами». Будь то конфликты из-за тарифов, промышленности или технологий, «все это приведет только в тупик», подчеркнул дипломат.

По данным The Wall Street Journal, противодействие со стороны высокопоставленных американских чиновников убедило Трампа воздержаться от обсуждения с Си передовых чипов для искусственного интеллекта. По их мнению, предоставление Китаю сверхмощного процессора Blackwell для ИИ представляет собой угрозу национальной безопасности.

Трамп в интервью CBS заявил, что самые передовые чипы Nvidia будут зарезервированы для американских компаний и не будут переданы Китаю и другим странам. По его мнению, только американские компании должны иметь доступ к Blackwell. «Самые передовые [чипы], мы не позволим никому, кроме США, их заполучить», — подчеркнул глава Белого дома.

В конце октября Трамп и Си провели на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) первую личную встречу за шесть лет и объявили о смягчении взаимных торговых пошлин. Переговорам предшествовала резкая эскалации торговой войны: Пекин ужесточил контроль над экспортом стратегически важных редкоземельных металлов, а Вашингтон в ответ пригрозил ввести с ноября дополнительные 100-процентные тарифы на китайский импорт. По итогам встречи в Пусане американский лидер объявил о снижении ставки на китайские товары с 57 до 47%, Китай согласился на год приостановить введение новых ограничений на экспорт редкоземельных элементов.