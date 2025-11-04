В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей

В китайском городе Гуанчжоу компания XPeng Aridge (XPENG AEROHT) запустила тестовое производство летающих автомобилей Land Aircraft Carrier, сообщило Xinhua.

Летающий автомобиль состоит из шестиколесного наземного транспортного средства и отсоединяемого электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Завод уже выпустил первый летающий модуль, передает агентство.

Издание Speedme сообщило, что длина машины будет составлять 5,5 м, ширина — 2 м, а высота — 2 м. Планируется, что управление полетом будет возможно вручную с помощью одного джойстика или в полностью автономном режиме. Как пишет издание, на автомобиле также можно будет ездить по обычным дорогам.

Строительство завода началось в октябре 2024 года. Планируемая производственная мощность проекта составит до 10 тыс. модулей в год.

Как пишет Xinhua, компания уже получила заказы почти на 5000 летающих автомобилей.