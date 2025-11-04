 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей

В китайском городе Гуанчжоу компания XPeng Aridge (XPENG AEROHT) запустила тестовое производство летающих автомобилей Land Aircraft Carrier, сообщило Xinhua.

Летающий автомобиль состоит из шестиколесного наземного транспортного средства и отсоединяемого электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Завод уже выпустил первый летающий модуль, передает агентство.

Издание Speedme сообщило, что длина машины будет составлять 5,5 м, ширина — 2 м, а высота — 2 м. Планируется, что управление полетом будет возможно вручную с помощью одного джойстика или в полностью автономном режиме. Как пишет издание, на автомобиле также можно будет ездить по обычным дорогам.

Китайская компания начала строительство завода летающих автомобилей
Технологии и медиа
Фото:Costfoto / Reuters

Строительство завода началось в октябре 2024 года. Планируемая производственная мощность проекта составит до 10 тыс. модулей в год.

Как пишет Xinhua, компания уже получила заказы почти на 5000 летающих автомобилей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Китай летающие автомобили летающий автомобиль заводы производство
Материалы по теме
Китайская компания начала строительство завода летающих автомобилей
Технологии и медиа
В России начнут производство вермутов Martini
Бизнес
«Летающая тарелка» на троих, «парящий» дисплей и другие новинки CES
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Нижегородской области обломки дронов повредили многоквартирный дом Политика, 10:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС Политика, 10:42
Малкин сохранил лидерство в списке лучших ассистентов сезона НХЛ Спорт, 10:41
На американском фондовом рынке пузырь. Но не там, где все думаютПодписка на РБК, 10:40
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нетПодписка на РБК, 10:36
В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей Общество, 10:35
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Глава Якутии анонсировал строительство до 2 ГВт ЦОДов в республике Бизнес, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Овечкин заявил, что не думает о своих неудачах на старте сезона НХЛ Спорт, 10:20
В Курской области БПЛА ударили по двум подстанциям Политика, 10:13
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности Общество, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Что такое Alipay, как пополнить баланс и как пользоваться в России Инвестиции, 10:00