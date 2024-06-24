 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай назвал авианосец «Фуцзянь» крупнейшим в мире военным кораблем

Авианосец &laquo;Фуцзянь&raquo;
Авианосец «Фуцзянь» (Фото: Ding Ziyu / Xinhua / Global Look Press)

Китай претендует на обладание крупнейшим в мире неатомным авианосцем, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на первый обзор государственной телекомпании CCTV корабля «Фуцзянь».

«Фуцзянь» в настоящее время крупнейший в мире известный авианосец с традиционными двигателями по водоизмещению», — говорится в сообщении CCTV.

Ранее считалось, что только корабли с атомными двигателями могут генерировать достаточно электроэнергии для запуска самолетов, отмечает South China Morning Post. По информации CCTV, в ходе создания авианосца была придумана, в частности, электромагнитная катапульта для запуска палубных самолетов с авианосцев, которая позволила увеличить их полезную нагрузку.

Китай начал испытания третьего авианосца «Фуцзянь»
Политика
Авианосец &laquo;Фуцзянь&raquo;

«Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года, он стал третьим китайским авианосцем. В мае 2024 года корабль начал первые ходовые испытания. Авианосец отправился в плавание около восьми часов утра, испытания предназначались для проверки надежности и устойчивости его двигательной и электроэнергетической систем.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Теги
Китай авианосец военная техника
Материалы по теме
Китай начал испытания третьего авианосца «Фуцзянь»
Политика
Китай спустил на воду первый авианосец «Фуцзянь» собственной разработки
Политика
Китайский партнер по «Арктик СПГ-2» решил приостановить дела в России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Суд оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Общество, 15:14
Тарасова назвала Анну Дмитриеву своим любимым телекомментатором Спорт, 15:11
Песков заявил о планах обсудить с Сербией ее поставки вооружения Украине Политика, 15:10
Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро Спорт, 15:03
CNN рассказал, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике Общество, 14:48
Китай назвал авианосец «Фуцзянь» крупнейшим в мире военным кораблем Политика, 14:47
В Крыму экс-полицейского заподозрили в сливе СБУ личных данных граждан Общество, 14:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны предложило реорганизацию военных округов Политика, 14:41
L'Equipe узнала о намерении саудитов купить футбольный клуб Рыболовлева Спорт, 14:36
ЕС отложил запрет на ювелирные изделия из российских алмазов Бизнес, 14:32
В Москве стали строить в 1,5 раза больше коммерческой недвижимости Недвижимость, 14:29
Из больниц выписали 149 выздоровевших после заражения ботулизмом Общество, 14:29
Франшизы в России: инвестиции, господдержка и тренды отрасли РБК Франшизы, 14:27
Ученица Озерова и мама спортивного ТВ. Кем была Анна Дмитриева Спорт, 14:24