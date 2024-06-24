Китай назвал авианосец «Фуцзянь» крупнейшим в мире военным кораблем

Авианосец «Фуцзянь» (Фото: Ding Ziyu / Xinhua / Global Look Press)

Китай претендует на обладание крупнейшим в мире неатомным авианосцем, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на первый обзор государственной телекомпании CCTV корабля «Фуцзянь».

«Фуцзянь» в настоящее время крупнейший в мире известный авианосец с традиционными двигателями по водоизмещению», — говорится в сообщении CCTV.

Ранее считалось, что только корабли с атомными двигателями могут генерировать достаточно электроэнергии для запуска самолетов, отмечает South China Morning Post. По информации CCTV, в ходе создания авианосца была придумана, в частности, электромагнитная катапульта для запуска палубных самолетов с авианосцев, которая позволила увеличить их полезную нагрузку.

«Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года, он стал третьим китайским авианосцем. В мае 2024 года корабль начал первые ходовые испытания. Авианосец отправился в плавание около восьми часов утра, испытания предназначались для проверки надежности и устойчивости его двигательной и электроэнергетической систем.