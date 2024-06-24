Китай назвал авианосец «Фуцзянь» крупнейшим в мире военным кораблем
Китай претендует на обладание крупнейшим в мире неатомным авианосцем, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на первый обзор государственной телекомпании CCTV корабля «Фуцзянь».
«Фуцзянь» в настоящее время крупнейший в мире известный авианосец с традиционными двигателями по водоизмещению», — говорится в сообщении CCTV.
Ранее считалось, что только корабли с атомными двигателями могут генерировать достаточно электроэнергии для запуска самолетов, отмечает South China Morning Post. По информации CCTV, в ходе создания авианосца была придумана, в частности, электромагнитная катапульта для запуска палубных самолетов с авианосцев, которая позволила увеличить их полезную нагрузку.
«Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года, он стал третьим китайским авианосцем. В мае 2024 года корабль начал первые ходовые испытания. Авианосец отправился в плавание около восьми часов утра, испытания предназначались для проверки надежности и устойчивости его двигательной и электроэнергетической систем.
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