SCMP раскрыла разработку Китая, способную изменить морские перевозки

SCMP: в Китае разработали судно с реактором на основе тория

В Китае разрабатывают грузовое судно с реактором, работающим на тории. Такой реактор будет меньше и безопаснее традиционных, которые работают на уране, что может изменить сферу судоходства, пишет SCMP

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае представили детали разрабатываемого «революционного» грузового судна — атомохода, способного перевозить 14 тыс. стандартных морских контейнеров, сообщает South China Morning Post.

Судно будет оснащено реактором на основе расплавленной соли тория (TMSR) с тепловой мощностью 200 МВт, что соответствует уровню мощности ядерного реактора S6W, используемого на самых современных американских ударных атомных подлодках класса Seawolf.

SCMP отмечает, торий — более безопасное, распространенное и устойчивое к пролиферации (созданию ядерного оружия) топливо, чем уран, на котором работают традиционные ядерные реакторы. Кроме того, последние требуют мощных систем охлаждения и защитной оболочки высокого давления, тогда как реактору на основе тория не нужна вода для охлаждения, что позволяет ему быть меньше, тише и безопаснее.

«Технологический прорыв может произвести революцию в коммерческом судоходстве, военно-морской технике и глубоководных операциях, если будет реализован в широких масштабах», — пишет SCMP.

В материале говорится, что концепция нового грузового судна была впервые представлена в 2023 году, однако технических деталей не приводилось.