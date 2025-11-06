SCMP раскрыла разработку Китая, способную изменить морские перевозки
В Китае представили детали разрабатываемого «революционного» грузового судна — атомохода, способного перевозить 14 тыс. стандартных морских контейнеров, сообщает South China Morning Post.
Судно будет оснащено реактором на основе расплавленной соли тория (TMSR) с тепловой мощностью 200 МВт, что соответствует уровню мощности ядерного реактора S6W, используемого на самых современных американских ударных атомных подлодках класса Seawolf.
SCMP отмечает, торий — более безопасное, распространенное и устойчивое к пролиферации (созданию ядерного оружия) топливо, чем уран, на котором работают традиционные ядерные реакторы. Кроме того, последние требуют мощных систем охлаждения и защитной оболочки высокого давления, тогда как реактору на основе тория не нужна вода для охлаждения, что позволяет ему быть меньше, тише и безопаснее.
«Технологический прорыв может произвести революцию в коммерческом судоходстве, военно-морской технике и глубоководных операциях, если будет реализован в широких масштабах», — пишет SCMP.
В материале говорится, что концепция нового грузового судна была впервые представлена в 2023 году, однако технических деталей не приводилось.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев