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Политика ,  
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Китай начал испытания третьего авианосца «Фуцзянь»

Третий авианосец Китая приступил к первым ходовым испытаниям

Третий китайский авианосец «Фуцзянь» начал первые ходовые испытания утром 1 мая, передает Ecns.cn со ссылкой на ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Судно отправилось в плавание около 8 часов утра, испытания предназначены для проверки надежности и устойчивости двигательной и электроэнергетической систем авианосца.

«Фуцзянь» — первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для запуска летательных аппаратов и самолетов, который Китай сделал сам. Его спустили на воду в июне 2022 года.

Китай построит четвертый авианосец
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Фото:Keith Tsuji / Getty Images

Первые два китайских авианосца называются «Ляонин» и «Шаньдун». Взлетающие с них самолеты используют специальный трамплин. «Ляонин» начинали строить в СССР, потом перепродали в Китай. «Шаньдун» был полностью построен в Китае по образцу «Ляонина».

В марте адмирал ВМС, политкомиссар ВМС НОАК Юань Хуажжи заявил, что Китай занимается строительством своего четвертого авианосца. В НОАК не исключили, что он может стать атомным.

Теги
Китай авианосец испытания
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