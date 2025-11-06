Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений китайского корабля

Фото: Han Qiyang / XinHua / Global Look Press

Три китайских астронавта миссии «Шэньчжоу-20» оказались заблокированы на орбите после того, как их корабль столкнулся с неопознанными объектами, говорится в заявлении Китайского управления пилотируемых космических исследований.

Тайконавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе должны были вернуться на Землю в среду и даже передали ключи от китайской космической станции «Тяньгун» новому экипажу, но за несколько часов до вылета произошло столкновение, предположительно, с космическим мусором.

«В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков», — заявили в космическом агентстве, не уточнив подробностей инцидента.

Возможные даты возвращения космонавтов на Землю также не были названы.

Экипаж «Шэньчжоу-20» пробыл на орбите около полугода, на прошлой неделе КНР успешно запустила ему на смену пилотируемый корабль миссии «Шэньчжоу-21» — с тремя тайконавтами и четырьмя мышами на борту.

Накануне экипажи обоих миссий впервые приготовили барбекю в невесомости. Себе они пожарили куриные крылышки, а командиру экипажа «Шэньчжоу-20» приготовили стейк.

