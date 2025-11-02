Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Геленджике, Анапе и Туапсе обнаружили обломки беспилотников, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.



В ночь на 2 ноября упавший беспилотник повредил один из домов в СНТ «Строитель» в Геленджике, также повреждения получил автомобиль. Пострадавших не было.

В Анапе минувшей ночью фрагменты дрона упали на одной из улиц села Большой Утриш, пострадавших также нет.

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотника были найдены в пяти населенных пунктах — во всех случаях пострадавших нет. Фрагменты дронов упали на одной из улиц Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В некоторых квартирах и домах были повреждены окна, добавили в оперштабе.

Минувшей ночью мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал о работе ПВО, на фоне атак беспилотников аэропорт курортного города приостанавливал полеты.

В Туапсе утром 2 ноября объявили беспилотную опасность. Ночью оперштаб Краснодарского края также сообщил о повреждении танкера и нефтеналивного терминала в порту Туапсе из-за упавших фрагментов беспилотников. Пострадала палубная надстройка, экипаж эвакуировали, возник пожар. Позже оперштаб сообщил о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате ночной атаки дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 2 ноября над Краснодарским краем были уничтожены 32 дрона.