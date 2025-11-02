Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике
В Геленджике, Анапе и Туапсе обнаружили обломки беспилотников, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.
В ночь на 2 ноября упавший беспилотник повредил один из домов в СНТ «Строитель» в Геленджике, также повреждения получил автомобиль. Пострадавших не было.
В Анапе минувшей ночью фрагменты дрона упали на одной из улиц села Большой Утриш, пострадавших также нет.
В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотника были найдены в пяти населенных пунктах — во всех случаях пострадавших нет. Фрагменты дронов упали на одной из улиц Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В некоторых квартирах и домах были повреждены окна, добавили в оперштабе.
Минувшей ночью мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал о работе ПВО, на фоне атак беспилотников аэропорт курортного города приостанавливал полеты.
В Туапсе утром 2 ноября объявили беспилотную опасность. Ночью оперштаб Краснодарского края также сообщил о повреждении танкера и нефтеналивного терминала в порту Туапсе из-за упавших фрагментов беспилотников. Пострадала палубная надстройка, экипаж эвакуировали, возник пожар. Позже оперштаб сообщил о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате ночной атаки дронов.
По данным Минобороны, в ночь на 2 ноября над Краснодарским краем были уничтожены 32 дрона.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка