 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Геленджике, Анапе и Туапсе обнаружили обломки беспилотников, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

В ночь  на 2 ноября упавший беспилотник повредил один из домов в СНТ «Строитель» в Геленджике, также повреждения получил автомобиль. Пострадавших не было.

В Анапе минувшей ночью фрагменты дрона упали на одной из улиц села Большой Утриш, пострадавших также нет.

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотника были найдены в пяти населенных пунктах — во всех случаях пострадавших нет. Фрагменты дронов упали на одной из улиц Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В некоторых квартирах и домах были повреждены окна, добавили в оперштабе. 

В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом
Политика

Минувшей ночью мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал о работе ПВО, на фоне атак беспилотников аэропорт курортного города приостанавливал полеты.

В Туапсе утром 2 ноября объявили беспилотную опасность. Ночью оперштаб Краснодарского края также сообщил о повреждении танкера и нефтеналивного терминала в порту Туапсе из-за упавших фрагментов беспилотников. Пострадала палубная надстройка, экипаж эвакуировали, возник пожар. Позже оперштаб сообщил о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате ночной атаки дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 2 ноября над Краснодарским краем были уничтожены 32 дрона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Плугина Ирина
беспилотники Анапа Туапсе Геленджик
Материалы по теме
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура
Политика
В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО
Политика
Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Две российские теннисистки стали чемпионками турнира WTA в Китае Спорт, 12:48
Глава Депкульта Москвы не увидел тотальной изоляции российской культуры Политика, 12:47
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 12:41
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Тарасенко признали одним из лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 12:26
В России начнут отмечать новый профессиональный праздник Общество, 12:25
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 12:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Мексике убили мэра, который продвигал борьбу с наркокартелями Политика, 12:18
Герой фильма Спилберга раскрыл, как помогает ФБР бороться с мошенниками Технологии и медиа, 12:10
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 12:10
Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике Общество, 12:09
Синоптик раскрыл, когда наступит метеорологическая зима в Москве Общество, 12:05
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04