В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО

В Сочи работают системы противовоздушной обороны, объявлена ракетная опасность, сообщает пресс-служба оперативного оповещения Краснодарского края в телеграм-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Сочинцев попросили сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности, а также не снимать и не публиковать в соцсетях кадры с работой ПВО, специальных и оперативных служб, с беспилотниками и их обломками, защитой объектов атаки.

В городе действует угроза ударов дронов. Ее вечером 1 ноября объявил в Новороссийска объявил мэр Андрей Кравченко.

Материал дополняется