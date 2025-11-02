 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сочи работают системы противовоздушной обороны, объявлена ракетная опасность, сообщает пресс-служба оперативного оповещения Краснодарского края в телеграм-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Сочинцев попросили сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности, а также не снимать и не публиковать в соцсетях кадры с работой ПВО, специальных и оперативных служб, с беспилотниками и их обломками, защитой объектов атаки.

В городе действует угроза ударов дронов. Ее вечером 1 ноября объявил в Новороссийска объявил мэр Андрей Кравченко.

Материал дополняется

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Дуганова
Сочи ракетная опасность ПВО
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
