Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе
В Геленджике работает ПВО, заявил глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов.
Он призвал местных жителей избегать открытых пространств и укрыться в подвале, цокольном этаже или другом помещении без окон. Богодистов напомнил, что съемка и публикация материалов о работе ПВО, а также спецслужб запрещена. Мэр пояснил, что такие действия могут осложнить работу по обеспечению безопасности.
«Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — добавил он.
Вечером 1 ноября аэропорт Геленджика, наряду с другими, приостановил прием и выпуск судов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Город не раз подвергался атакам украинских дронов или сталкивался с их угрозами. Так, в сентябре в Геленджике из-за угрозы атак безэкипажных катеров жителям и гостям города тогда порекомендовали покинуть пляжи и набережную.
