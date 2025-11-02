 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе

Сюжет
Военная операция на Украине

В Геленджике работает ПВО, заявил глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов.

Он призвал местных жителей избегать открытых пространств и укрыться в подвале, цокольном этаже или другом помещении без окон. Богодистов напомнил, что съемка и публикация материалов о работе ПВО, а также спецслужб запрещена. Мэр пояснил, что такие действия могут осложнить работу по обеспечению безопасности.

«Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — добавил он.

Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников
Политика

Вечером 1 ноября аэропорт Геленджика, наряду с другими, приостановил прием и выпуск судов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Город не раз подвергался атакам украинских дронов или сталкивался с их угрозами. Так, в сентябре в Геленджике из-за угрозы атак безэкипажных катеров жителям и гостям города тогда порекомендовали покинуть пляжи и набережную.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ПВО Геленджик Укрытие беспилотники
Материалы по теме
Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили полеты
Политика
Во Владимире ликвидировали последствия атаки дронов на энергообъект
Политика
Системы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за 4 часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Еще три российских аэропорта ограничили полеты Политика, 00:04
Власти изучат льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива Бизнес, 00:00
На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв Политика, 01 ноя, 23:54
Третий за вечер российский аэропорт приостановил полеты Политика, 01 ноя, 23:33
Бизнес в США вынужденно снизил цены из-за прекращения выпуска пенни Финансы, 01 ноя, 23:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников Политика, 01 ноя, 23:15
Мостовой надел балаклаву во время празднования гола «Локомотиву» Спорт, 01 ноя, 23:09
МИД призвал сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира Политика, 01 ноя, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 01 ноя, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 01 ноя, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 01 ноя, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 01 ноя, 22:30