 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Туапсе сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Туапсе объявили опасность атаки дронов, работает ПВО, написал глава города Сергей Бойко в телеграм-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — сообщил он.

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.

Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 до 9:00 мск над акваторией Черного моря сбили два беспилотника, еще два — над Крымом.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщил, что в порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Власти рассказали, что пострадала палубная надстройка, экипаж танкера эвакуировали, возник пожар.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Теги
Туапсе Краснодарский край
Материалы по теме
В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом
Политика
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Что такое трежерис и зачем их покупать Инвестиции, 11:00
В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов Общество, 10:55
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты Общество, 10:50
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как OpenAI конкурирует с Google и Anthropic: новая маркетинговая битваПодписка на РБК, 10:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
WP назвала особенности «Посейдона» Политика, 10:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
CEO Nike Эллиотт Хилл: «1% роста для нас — это $400–500 млн»Подписка на РБК, 10:22
В Туапсе сработала ПВО Политика, 10:16
Пасечник сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс ЛНР Политика, 10:10
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03