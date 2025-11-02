В Туапсе сработала ПВО

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Туапсе объявили опасность атаки дронов, работает ПВО, написал глава города Сергей Бойко в телеграм-канале.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — сообщил он.

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.

Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 до 9:00 мск над акваторией Черного моря сбили два беспилотника, еще два — над Крымом.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщил, что в порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Власти рассказали, что пострадала палубная надстройка, экипаж танкера эвакуировали, возник пожар.