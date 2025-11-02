В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский), Сочи, Оренбурга, Пензы и Уфы возобновили прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения в воздушных гаванях вводили для обеспечения безопасности полетов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Оренбург», — уточнил Кореняко.

О возобновлении работы аэропортов Геленджика, Краснодара и Сочи он сообщил в 8:05 мск, воздушные гавани Оренбурга, Пензы и Уфы открыли для полетов в 08:16 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 164 беспилотника, в том числе 32 в Краснодарском крае, доложило Минобороны. На этом фоне более десятка российских авиагаваней приостанавливали прием и отправку рейсов.

На момент публикации ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Пензы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани и Ульяновска.