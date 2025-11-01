 Перейти к основному контенту
Общество
Выросло до пяти число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле

Минздрав: число погибших в результате аварии на мосту в Туле выросло до 5

Выросло до пяти число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле
Video

Число погибших в результате ДТП с трамваем и маршрутками на мосту в Туле увеличилось до пяти, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался», — сказано в публикации.

В ведомстве также добавили, что в больницах области продолжают оставаться десять пострадавших. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шестеро — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в Минздраве.

Появилось видео с места смертельного ДТП на мосту в Туле
Общество

Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту. Там столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Изначально сообщалось о четырех погибших и 21 пострадавшем. Детей среди погибших и раненых нет.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.

