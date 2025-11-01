Выросло до пяти число жертв ДТП с трамваем и маршрутками в Туле
Число погибших в результате ДТП с трамваем и маршрутками на мосту в Туле увеличилось до пяти, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался», — сказано в публикации.
В ведомстве также добавили, что в больницах области продолжают оставаться десять пострадавших. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шестеро — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в Минздраве.
Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту. Там столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Изначально сообщалось о четырех погибших и 21 пострадавшем. Детей среди погибших и раненых нет.
По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка