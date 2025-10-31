Четыре человека погибли и более 20 пострадали в ДТП с трамваем в Туле
В Туле на Пролетарском мосту утром 31 октября произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, в том числе трамвая, двух маршрутных такси и двух легковушек. Четыре человека погибли, 21 пострадал, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Тульской области
Детей среди погибших и раненых нет. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения города, отметил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
На место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи, там также работают оперативные службы, представители правительства региона и администрации города Тулы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура Тульской области сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организацию движения на участке дороги.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту