В ДТП с трамваем в Туле четверо погибли и более 20 пострадали

Четыре человека погибли и более 20 пострадали в ДТП с трамваем в Туле

Video

В Туле на Пролетарском мосту утром 31 октября произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, в том числе трамвая, двух маршрутных такси и двух легковушек. Четыре человека погибли, 21 пострадал, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Тульской области

Детей среди погибших и раненых нет. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения города, отметил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

На место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи, там также работают оперативные службы, представители правительства региона и администрации города Тулы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура Тульской области сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организацию движения на участке дороги.