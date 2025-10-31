СК возбудил дело после массового ДТП с четырьмя погибшими на мосту в Туле
Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой аварии на Пролетарском мосту в Туле, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщило региональное управление СК России.
«По факту ДТП с участием общественного транспорта возбуждено уголовное дело. <...> Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в публикации.
Авария произошла утром 31 октября. На дороге столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и две легковушки. Помимо погибших, пострадал еще 21 человек. Детей среди погибших и раненых нет. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пострадавших доставляют в медицинские учреждения города.
На место ДТП прибыли медики, представители власти и сотрудники экстренных служб. На кадрах видно, что одна из маршруток серьезно повреждена от столкновения и огня.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка