Общество⁠,
0

СК возбудил дело после массового ДТП с четырьмя погибшими на мосту в Туле

СК возбудил дело после массового ДТП с четырьмя погибшими на мосту в Туле
Video

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой аварии на Пролетарском мосту в Туле, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщило региональное управление СК России.

«По факту ДТП с участием общественного транспорта возбуждено уголовное дело. <...> Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в публикации.

Авария произошла утром 31 октября. На дороге столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и две легковушки. Помимо погибших, пострадал еще 21 человек. Детей среди погибших и раненых нет. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пострадавших доставляют в медицинские учреждения города.

На место ДТП прибыли медики, представители власти и сотрудники экстренных служб. На кадрах видно, что одна из маршруток серьезно повреждена от столкновения и огня.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Следственный комитет уголовное дело погибшие ДТП
