Причиной ДТП с трамваем в Туле назвали неисправность дорожного полотна

Причиной массового ДТП на Пролетарском мосту в Туле могло стать неисправное дорожное полотно. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Одна из версий, что дорожное полотно могло быть неисправно, из-за этого трамвай занесло», — сообщил собеседник агентства.

Авария произошла утром 31 октября. На Пролетарском мосту столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. В результате столкновения погибли четыре человека. Еще 21 человек пострадал, состояние пяти из них оценили как тяжелое. Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, детей среди погибших и раненых нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух человек (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до десяти лет.