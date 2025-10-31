 Перейти к основному контенту
0

Появилось видео с места смертельного ДТП на мосту в Туле

Появилось видео с места смертельного ДТП на мосту в Туле
Video

Массовая авария на мосту в Туле с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек попала на видео. Последствия ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происшествия.

На кадрах видно, что на месте работают медики и экстренные службы. Движение по дороге затруднено из-за разлетевшихся осколков и съехавших с пути машин.

Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту. В результате происшествия четыре человека погибли, еще 21 пострадал. Как уточнили в региональном минздраве, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.

Валерия Доброва
ДТП Тула видео Аварии
