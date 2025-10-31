Появилось видео с места смертельного ДТП на мосту в Туле

Video

Массовая авария на мосту в Туле с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек попала на видео. Последствия ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происшествия.

На кадрах видно, что на месте работают медики и экстренные службы. Движение по дороге затруднено из-за разлетевшихся осколков и съехавших с пути машин.

Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту. В результате происшествия четыре человека погибли, еще 21 пострадал. Как уточнили в региональном минздраве, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.