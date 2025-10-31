Появилось видео с места смертельного ДТП на мосту в Туле
Массовая авария на мосту в Туле с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек попала на видео. Последствия ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происшествия.
На кадрах видно, что на месте работают медики и экстренные службы. Движение по дороге затруднено из-за разлетевшихся осколков и съехавших с пути машин.
Авария произошла рано утром 31 октября на Пролетарском мосту. В результате происшествия четыре человека погибли, еще 21 пострадал. Как уточнили в региональном минздраве, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать неисправное дорожное полотно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка