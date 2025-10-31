Самолет президента Колумбии не смог сесть на дозаправку из-за санкций США

Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Самолету президента Колумбии Густаво Петро, на котором тот летел в Саудовскую Аравию, отказали в дозаправке в Кабо-Верде из-за санкции США, сообщает El Pais.

Как рассказал Петро в публикации в социальной сети X, его Boeing 737-700 остановился на дозаправку в Мадриде. Позднее он добавил, что Колумбии стоит разорвать контракт с одной американской компанией. Президент не уточнил, о какой компании идет речь.

«Это была американская компания, с которой ВВС Колумбии заключили контракт на поставку всего своего топлива за границу, чего никогда не должно было случиться, и местом ее расположения были африканские острова Кабо-Верде. Испания помогла мне, как раз наоборот», — уточнил Петро в третьей публикации в социальной сети.

По информации El Pais, после вмешательства испанского правительства самолет Петро доставили на военную базу для дозаправки.

Минфин США ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро, его жены и сына, а также главы колумбийского МВД 24 октября. Эти меры объяснили борьбой с контрабандой наркотиков из Колумбии.

Отношения между США и Колумбией стали напряженными в последние месяцы. В Вашингтоне утверждают что политика Петро и его заявления негативно влияют на союзнические связи двух стран.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении по пути в США «огромной подводной лодки», перевозившей наркотики. В ответ Петро обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, не имевшего отношения к наркоторговле. После этого Трамп назвал Петро «незаконным нарколидером» и пригрозил Колумбии силовым ответом.