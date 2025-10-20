Почему Трамп пригрозил Колумбии военным вторжением

Колумбия отозвала посла в США, после того как Дональд Трамп приостановил финансовую помощь республике и пригрозил силовым вторжением. Может ли Вашингтон начать уже вторую военную операцию в регионе — разбирался РБК

Почему обострились отношения США и Колумбии

В минувшие выходные Дональд Трамп пригрозил Колумбии силовым ответом, если ее власти сами не справятся с наркотрафиком. Так американский президент отреагировал на заявление президента республики Густаво Петро о том, что США нарушили суверенитет Колумбии и оказались причастны к гибели простых колумбийцев. Петро, в частности, сообщил, что жертвами одной из сентябрьских атак американских военных в Карибском море стали не наркоторговцы, а местные рыбаки. «Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка», — написал Петро 19 октября в соцсети X.

В ответном посте в Truth Social глава Белого дома назвал колумбийского президента «лидером наркобизнеса», который способствует массовому производству незаконных веществ. «Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, дерзко высказывающийся в адрес Америки, должен немедленно закрыть эти смертоносные поля, иначе Соединенные Штаты закроют их за него», — пообещал Трамп.

Кроме того, он объявил о прекращении со стороны США всякой финансовой поддержки республики, в том числе предназначенной для борьбы с наркоторговлей. «Несмотря на значительные финансовые вливания от США, он [президент Петро] не предпринимает шагов для ее пресечения. Эти выплаты оказались долгосрочной аферой против США», — отметил американский лидер.

Петро, комментируя слова Трампа, заявил, что тот введен в заблуждение советниками и окружением. «Главным врагом наркоторговли в Колумбии был тот, кто раскрыл ее связи с политической властью Колумбии. Это был я. Я рекомендую Трампу лучше изучить Колумбию и определить, на чьей стороне находятся наркоторговцы, а на чьей — демократы», — написал Петро в своем аккаунте.

20 октября глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсио Мапи заявила, что посол республики в Вашингтоне отозван для консультаций с главой государства. «В ближайшие часы правительство проинформирует о принятых решениях», — говорится в сообщении ведомства в X.

Напряженность в отношениях США и Колумбии стала следствием военной кампании, ведущейся американским флотом в Карибском море и направленной на пресечение наркотрафика. По данным The New York Times, еще в начале августа американский президент подписал секретную директиву, позволяющую применять военную силу против представителей латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета США разместили у берегов республики флотилию в составе семи кораблей (личный состав — около 4,5 тыс. человек). В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию (PNB). Кроме того, США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, в основном в международных водах Карибского моря. В результате погибли 27 человек. Американская сторона утверждает, что этот флот занимался перевозкой наркотиков. Венесуэла настаивает на том, что США выдвигают эти обвинения «без каких-либо доказательств». Республика также попросила вмешаться в ситуацию Совет Безопасности ООН. В середине октября власти Венесуэлы приняли решение о переброске войск на карибское побережье. Мадуро заявил, что будут мобилизованы около миллиона ополченцев. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил на брифинге 14 октября, что Вашингтон использует борьбу с наркотрафиком как предлог для вторжения в страну.

Несмотря на то что Колумбия, как и США, не признает победу Мадуро на выборах 2024 года, Петро неоднократно критиковал действия американских военных в Карибском бассейне, осуждая «насильственные действия» в отношении Венесуэлы. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники допустили в недавней беседе с журналистами The Washington Post, что истинной целью операции в Карибском бассейне является смена режима в Венесуэле. Совсем недавно, как сообщает The New York Post, Трамп приказал развернуть у берегов республики 160-й авиационный полк специального назначения, известный как «Ночные сталкеры».

Петро также утверждает, что рост производства запрещенных веществ в Латинской Америке — это следствие роста их потребления как раз в США. «В борьбе с производителями и торговцами кокаином сложилось своего рода разделение труда: Колумбия фактически обеспечивает финансирование и гибель людей в этой борьбе, в то время как США обеспечивают потребление. Потребление в США и растущее потребление в Европе стали причиной 300 тыс. убийств в Колумбии и миллиона смертей в Латинской Америке», — написал колумбийский лидер в X 20 октября.

Колумбия — крупнейший в мире производитель кокаина, значительная часть которого попадает в США. Согласно опубликованному в июне докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), страна побила мировой рекорд по объему производимого кокаина — по данным, собранным до 2023 года, на Колумбию приходится 67% мировых посевов коки, а объем ее производства увеличился на 53% по сравнению с 2001 годом.

США на протяжении нескольких десятилетий оказывали финансовую поддержку Колумбии, выделяя средства на программы, направленные на борьбу с наркотрафиком. Одна из инициатив в этой области предполагала помощь колумбийским фермерам, которые решились бы отказаться от выращивания коки в пользу других сельскохозяйственных культур, например какао. Как отмечает издание El Tiempo, полная приостановка американской помощи, о которой объявил Трамп, поставит под угрозу все программы сотрудничества между странами, в первую очередь именно в области борьбы с наркотрафиком. При этом многие из инициатив уже свернуты после решения нынешней администрации США закрыть Агентство США по международному развитию (USAID).

Насколько вероятно военное столкновение

Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский отметил в беседе с РБК, что политика Трампа не всегда предсказуема, однако вряд ли стоит ожидать прямого военного конфликта между США и какой-либо из стран Латинской Америки. «Речь идет скорее о политическом давлении США на те страны Латинской Америки, с которыми у них и без того сложные отношения, то есть с левыми режимами региона (президент Колумбии Густаво Петро одержал победу на выборах в 2022 году, будучи кандидатом левой коалиции «Исторический пакт». — РБК). Под предлогом борьбы с наркотрафиком Соединенные Штаты усиливают политическое и экономическое давление на нелояльные правительства», — уверен эксперт.

При этом, продолжает он, даже власти Колумбии признают, что за последние годы расширились посевные площади наркосодержащих культур, увеличилось производство кокаина и вырос объем наркотрафика, что связано в первую очередь с ростом спроса. «В Боготе признают, что альтернативные методы борьбы с производством наркотиков, в том числе проекты по замене коки другими сельскохозяйственными культурами, не дают ожидаемого эффекта. Президент Петро также пытался в рамках своей концепции «полного и целостного мира» договориться с криминальными структурами, но у него не получилось. В то же время сотрудничество Колумбии с США, в том числе и в области борьбы с наркоторговлей, после прихода Петро к власти стало сворачиваться», — напоминает Ивановский. Тем не менее, полагает он, «до открытого столкновения все-таки дело не дойдет».

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец считает, что США не будут доводить отношения с Колумбией даже до эскалации венесуэльского уровня. «Если военная операция в Венесуэле становится все более и более вероятной, хотя это еще не предопределено, то относительно Колумбии даже близко нет ничего подобного прежде всего потому, что это не нужно ни американцам, ни колумбийцам», — заявил РБК эксперт. Он отмечает, что в случае с Колумбией американцы не смогут списать необходимость военного ответа на авторитарный режим. «Колумбийские власти избраны на законных выборах, которые признали все страны региона. Кроме того, в следующем году президент Петро и так покидает свой пост», — продолжает эксперт.

По оценке Хейфеца, если США все же решатся на две военные операции одновременно, хотя это и крайне маловероятно, то успех любой из них становится менее очевидным. «Сил у США больше, чем у Колумбии и Венесуэлы, вместе взятых. Однако вероятность возможных потерь американской армии при таком сценарии становится значительно больше. Другое дело, что в отличие от Венесуэлы у Колумбии нет столь же мощной системы ПВО, но зато есть ряд фактически американских баз. То есть начнется масштабная сухопутная операция, которая в итоге сможет спровоцировать новый всплеск колумбийского внутриполитического военного конфликта. Гарантированно активизируются местные партизанские движения, причем с непредсказуемыми последствиями для всего региона», — отмечает эксперт.

В 2009 году США и Колумбия подписали соглашение, согласно которому американские военнослужащие получили доступ к семи колумбийским военным базам на срок до десяти лет, в том числе с целью борьбы с наркоторговлей. При этом в документе подчеркивалось, что использование баз и объектов американским персоналом должно быть предварительно согласовано с правительством латиноамериканской страны. Колумбийская армия сохраняет оперативный и административный контроль над всеми объектами.

«Президент Бразилии Лула правильно сказал, что Трамп вообразил себя «императором земного шара». Ему хочется показывать все больше и больше побед. Для этого он использует классическую схему агрессивных бизнес-переговоров: сначала максимально надавить на партнеров, а затем подать их даже самые минимальные уступки как великолепное достижение», — заключает Хейфец.