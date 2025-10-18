 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп сообщил об уничтожении «огромной» подлодки с наркотиками

Трамп: уничтожена плывущая к США «огромная» подлодка с наркотиками
Трамп сообщил об уничтожении подлодки, перевозившей крупную партию фентанила и других наркотиков, и пообещал «не терпеть наркотеррористов». По его словам, операция спасла десятки тысяч американских жизней
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Очень крупная подводная лодка, перевозившая наркотики, была уничтожена по пути в Соединенные Штаты, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Для меня была большая честь уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли», — написал глава Белого дома.

По его словам, разведка США подтвердила, что судно было загружено в основном фентанилом и другими наркотиками. Уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США могло привести к гибели десятков тысяч человек. По оценке Трампа, погибли бы по меньшей мере 25 тыс. американцев.

Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию — для содержания под стражей и привлечения к ответственности. Ни один военнослужащий США не пострадал, подчеркнул Трамп и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».

CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда
Политика
Фото:Pete Hegseth / X

До этого 2 сентября американский лидер сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля во время операции ВМС США в международных водах. По словам госсекретаря Марко Рубио, это произошло в южной части Карибского моря.

Со слов Трампа, банда «действует под контролем» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, она ответственна за массовые убийства, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также «акты насилия и террора» на территории США и других стран Запада.

После этого Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», а затем подписал указ, наделяющий его дополнительными полномочиями в сфере безопасности на случай военного вторжения в страну

В марте 2020 года Минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. За информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера, Вашингтон предлагает награду $50 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп подлодка США наркотики
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния»
Политика
США отправили в Гренландию самолет для подлодок, несущих ядерное оружие
Политика
Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
За два часа над Россией сбили 20 беспилотников Политика, 18 окт, 23:46
Guardian узнала, кто возглавит международный воинский контингент для Газы Политика, 18 окт, 23:29
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 18 окт, 23:24
Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 18 окт, 23:15
Еще один мирный житель пострадал от удара дрона в Белгородской области Политика, 18 окт, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 18 окт, 23:00
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 18 окт, 22:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Трамп сообщил об уничтожении «огромной» подлодки с наркотиками Политика, 18 окт, 22:41
По всей территории США начались протесты против политики Трампа Политика, 18 окт, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 18 окт, 22:30
Умер экс-глава Верховного Совета Крыма Грач Общество, 18 окт, 22:21
В Москве задержали мужчину, ударившего ребенка коленом в живот Общество, 18 окт, 22:05
МВД задержало подозреваемых в нападении на жену по заказу мужа в Казани Общество, 18 окт, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 18 окт, 21:45