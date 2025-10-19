 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп назвал президента Колумбии «незаконным нарколидером»

Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Franklin Jacome / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении наркобизнеса в Колумбии, США больше не будут направлять в страну финансовую помощь.

«Президент Густаво Петро из Колумбии — это незаконный нарколидер, который активно поощряет массовое производство наркотиков как на больших, так и на малых плантациях — по всей Колумбии», — заявил в своем Truth Social Трамп.

Как отметил американский президент, производство наркотиков стало самым крупным бизнесом в Колумбии, а основная цель — «массовая продажа продукции в США». Петро никак не пытается урегулировать ситуацию, хотя США субсидируют его страну в крупном размере, считает Трамп.

Он подчеркнул, что начиная с 19 октября США больше не будут направлять в Колумбию какие-либо выплаты. Кроме того, Трамп пригрозил, что если Петро не остановит производство наркотиков в Колумбии, «США сделают это за него, и это будет сделано не по-доброму».

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за лодки
Политика

Отношения между США и Колумбией в последнее время осложнились — в Вашингтоне считают, что политика Петро и его заявления негативно влияют на союзнические связи двух стран. Трамп несколько раз сообщал об уничтожении колумбийских суден, по его словам, везших наркотики в США.

Так, накануне, 18 октября, Трамп заявил об уничтожении по пути в США перевозившей наркотики «огромной подводной лодки». По его словам, спецслужбы США подтвердили, что судно было загружено фентанилом и другими наркотиками. Петро в ответ заявил, что США нарушили суверенитет Колумбии в территориальных водах и убили не имевшего отношения к наркоторговле рыбака.

Софья Полковникова
Дональд Трамп Густаво Петро Колумбия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
