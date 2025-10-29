Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину
Двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину, заявила на пресс-конференции прокурор Парижа Лор Беккуо, передает Le Figaro.
Оба задержанных до ограбления Лувра уже имели судимости за кражу. Один из мужчин, 34-летний алжирец, проживал в Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени и, по его словам, работал водителем доставки. Второй задержанный проживал там же и также работал в доставке.
По словам прокурора, мужчинам предъявлены обвинения в организованном ограблении и преступном сговоре.
Беккуо добавила, что украденные из музея драгоценности до сих пор не найдены.
Двоих подозреваемых в похищении ценностей из музея арестовали в воскресенье, 26 октября. По мнению следствия, преступников было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. Предварительно, стоимость украденных украшений составляет €88 млн.
По данным прокуратуры, из музея пропали украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.
На следующий день неизвестные ограбили музей французского писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр департамента Верхняя Марна.
