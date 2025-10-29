 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

Лора Бекко
Лора Бекко (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину, заявила на пресс-конференции прокурор Парижа Лор Беккуо, передает Le Figaro.

Оба задержанных до ограбления Лувра уже имели судимости за кражу. Один из мужчин, 34-летний алжирец, проживал в Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени и, по его словам, работал водителем доставки. Второй задержанный проживал там же и также работал в доставке.

По словам прокурора, мужчинам предъявлены обвинения в организованном ограблении и преступном сговоре.

Беккуо добавила, что украденные из музея драгоценности до сих пор не найдены.

Директор Лувра попыталась подать в отставку на фоне ограбления музея
Общество

Двоих подозреваемых в похищении ценностей из музея арестовали в воскресенье, 26 октября. По мнению следствия, преступников было четверо.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. Предварительно, стоимость украденных украшений составляет €88 млн.

По данным прокуратуры, из музея пропали украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину
Video

На следующий день неизвестные ограбили музей французского писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр департамента Верхняя Марна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Париж Лувр ограбление признание вины музей Франция
Материалы по теме
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления
Общество
Появились кадры бегства грабителей из Лувра
Общество
Лувр возобновил работу после ограбления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
Всемирный банк предрек самую низкую за 5 лет цену на нефть Brent Экономика, 21:03
ФРС США второй раз подряд снизила ставку — до 3,75–4% Инвестиции, 21:00
Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину Общество, 20:32
В Московском зоопарке умер 13-летний волк Тарзан Город, 20:27
Выручка выше ₽1 трлн. Насколько устойчив рост «Яндекса»Подписка на РБК, 20:22
Лидеру рок-группы «Пасека» дали 15 лет за убийство ножом в драке Общество, 20:20
F1 и FIA предложили отклонить иск Массы, требующего титул и более $86 млн Спорт, 20:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что известно про «Посейдон» — суперторпеду и «оружие апокалипсиса» База знаний, 20:09
ФАС сообщила о снижении цен на топливо Экономика, 20:02
МИД назвал ответ Бельгии на «Буревестник» «наслаждением военным психозом» Политика, 19:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
На форуме Yandex Connect представят новые ИИ-инструменты «Яндекс 360» Отрасли, 19:37
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи Политика, 19:36
Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд Спорт, 19:33