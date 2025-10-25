RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления
Часть украшений из галереи Аполлона и других помещений Лувра под конвоем перевезли на хранение в Банк Франции, который находится в 300 м от музея, на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщила RTL со ссылкой на источники.
Детали о переданных ценностей, по данным радиостанции, остаются неизвестными. По информации RTL, среди них были как «коронационные драгоценности» из галереи Аполлона, так и другие экспонаты из разных залов музея. Лувр и Банк Франции воздержались от комментариев радиостанции.
Как отмечает радиостанция, все эти драгоценности передали в главное хранилище Банка, которое представляет из себя подземный комплекс на глубине 26 м, где сосредоточено около 90% золотого запаса страны.
По данным RTL, подобная передача ценностей является «исключительным случаем». При этом в хранилищах Банка уже несколько лет находятся «Записные книжки» Леонардо да Винчи, коллекция которых оценивается более чем в €600 млн.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.
По информации прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.
