RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления

Часть украшений из галереи Аполлона и других помещений Лувра под конвоем перевезли на хранение в Банк Франции, который находится в 300 м от музея, на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщила RTL со ссылкой на источники.

Детали о переданных ценностей, по данным радиостанции, остаются неизвестными. По информации RTL, среди них были как «коронационные драгоценности» из галереи Аполлона, так и другие экспонаты из разных залов музея. Лувр и Банк Франции воздержались от комментариев радиостанции.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

Как отмечает радиостанция, все эти драгоценности передали в главное хранилище Банка, которое представляет из себя подземный комплекс на глубине 26 м, где сосредоточено около 90% золотого запаса страны.

По данным RTL, подобная передача ценностей является «исключительным случаем». При этом в хранилищах Банка уже несколько лет находятся «Записные книжки» Леонардо да Винчи, коллекция которых оценивается более чем в €600 млн.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.

По информации прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.