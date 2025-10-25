 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления

RTL: украшения из Лувра передали Банку Франции на хранение после ограбления

Часть украшений из галереи Аполлона и других помещений Лувра под конвоем перевезли на хранение в Банк Франции, который находится в 300 м от музея, на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщила RTL со ссылкой на источники.

Детали о переданных ценностей, по данным радиостанции, остаются неизвестными. По информации RTL, среди них были как «коронационные драгоценности» из галереи Аполлона, так и другие экспонаты из разных залов музея. Лувр и Банк Франции воздержались от комментариев радиостанции.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Как отмечает радиостанция, все эти драгоценности передали в главное хранилище Банка, которое представляет из себя подземный комплекс на глубине 26 м, где сосредоточено около 90% золотого запаса страны.

Появились кадры бегства грабителей из Лувра
Общество

По данным RTL, подобная передача ценностей является «исключительным случаем». При этом в хранилищах Банка уже несколько лет находятся «Записные книжки» Леонардо да Винчи, коллекция которых оценивается более чем в €600 млн.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.

По информации прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Лувр ограбление украшения Банк Франции Франция
Материалы по теме
Появились кадры бегства грабителей из Лувра
Общество
Лувр возобновил работу после ограбления
Общество
Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт об аниме и манге Политика, 01:54
Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США Политика, 01:16
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн Политика, 01:10
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления Общество, 00:44
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России Политика, 00:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКЧП ООН Политика, 00:16
Мэр Белгорода сообщил о строительстве новых защитных сооружений Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов Политика, 00:03
Что известно о массовых арестах в НБА Спорт, 00:02
Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321 Спорт, 00:01
В ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности Политика, 00:00