В Лувре произошло ограбление
В Лувре произошло ограбление. Об этом сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати.
«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — уточнила она.
По ее словам, ведется расследование случившегося.
Дати не уточнила, что именно было украдено.
В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября будет закрыт в виду «исключительных обстоятельств».
Материал дополняется
