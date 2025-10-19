Министр культуры Франции Дати сообщила об ограблении в Лувре

Фото: Florian David / Zuma / Global Look Press

В Лувре произошло ограбление. Об этом сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати.

«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — уточнила она.

По ее словам, ведется расследование случившегося.

Дати не уточнила, что именно было украдено.

В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября будет закрыт в виду «исключительных обстоятельств».

Материал дополняется