Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые санкции Евросоюза, запрещающие предоставление туристических услуг в России, не окажут существенного влияния на отрасль, поскольку организованных туристов из ЕС в страну практически нет. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передает Интерфакс.

«Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов», — сообщил он.

23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета ограничений ввел запрет для своих компаний на оказание любых услуг, напрямую связанных с туризмом в России. Соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Запрет распространяется на туроператорские и турагентские услуги, включая бронирование отелей и организацию экскурсий.