В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле начали анализировать введенные санкции для разработки ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены. Будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах России.

19-й пакет санкции Евросоюза вступил в силу 23 октября. Они включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России. Под ограничения попали также транзакции с пятью российскими банками и 21 физическое лицо.

22 октября санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, ввело управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Это решение объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».