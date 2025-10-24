 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России

Война санкций
В Кремле начали анализировать введенные санкции для разработки ответных мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент анализируются те санкции, которые определены. Будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах России.

19-й пакет санкции Евросоюза вступил в силу 23 октября. Они включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России. Под ограничения попали также транзакции с пятью российскими банками и 21 физическое лицо.

Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео
Политика

22 октября санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, ввело управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Это решение объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
