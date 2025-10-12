 Перейти к основному контенту
0

Politico узнал, как Мадуро может стать законной целью для США

Politico: Мадуро станет законной целью для США, если будет считаться террористом
Для этого венесуэльскому лидеру должны быть предъявлены обвинения в наркоторговле или терроризме, уточнил источник Politico
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет считаться наркобароном и террористом, тогда он может стать законной целью США, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом внутренних обсуждений.

«Разве мы не преследуем наркоторговцев и террористов, которым предъявлены обвинения?» — сказал собеседник агентства.

По словам людей, знакомых с ситуацией, план американского президента Дональда Трампа состоит в том, чтобы вынудить Мадуро уйти в рамках продолжающейся борьбы США с наркокартелями.

Как объяснили бывшие американские чиновники, продолжение кампании против Мадуро без официального объявления о «смене режима», не выставляет Трампа слабым. Кроме этого, США будут нести меньшую ответственность за последствия в Венесуэле.

NYT узнала о предложении Мадуро передать США природные ресурсы Венесуэлы
Политика
Фото:JBula_62 / Shutterstock

В августе 2025 года газета The New York Times сообщила, что Трамп тайно утвердил директиву для Министерства обороны США о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В тот же месяц США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью около 4,5 тыс. человек. В ответ на это президент Венесуэлы объявил о всеобщей мобилизации в Боливарианскую национальную милицию.

С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. Последний из таких ударов произошел 3 октября, когда американские военные уничтожили катер, который, по словам главы Пентагона Пита Хегсета, был задействован в перевозке крупной партии наркотиков. В тот же день венесуэльские системы противовоздушной обороны зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США, находившихся в воздушном пространстве вблизи побережья страны.

В конце сентября телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщил, что американские военные рассматривают варианты проведения операций против наркоторговцев на территории Венесуэлы. По информации собеседника, первые удары могут последовать в течение нескольких недель, однако Дональд Трамп пока не дал своего согласия на проведение подобных операций.

Накануне The New York Times стало известно, что представители венесуэльского правительства обратились к администрации президента США с предложением передать США часть венесуэльских нефтяных запасов и других природных ресурсов в обмен на избежание военного конфликта и снижение нарастающего напряжения.

Дональд Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и утверждал, что они представляют серьезную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. За информацию, способную привести к привлечению венесуэльского лидера к ответственности, американские власти назначили вознаграждение в размере $50 млн.

