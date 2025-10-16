Трамп разрешил ЦРУ секретные операции против режима Мадуро

О том, что Белый дом негласно разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против режима Мадуро, сообщала NYT. Трамп косвенно подтвердил это, назвав причиной «переброску» Венесуэлой пациентов психбольниц в США

Фото: David Burnett / Newsmakers / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

На вопрос о причинах, по которым он разрешил ЦРУ отправиться в Венесуэлу, Трамп, в частности, ответил: «Они (Венесуэла. — РБК) перебросили своих заключенных в США. Заключенных из психиатрических больниц, сумасшедших домов». Ранее президент США требовал от Каракаса принять всех «заключенных и пациентов психиатрических больниц», которых венесуэльское правительство «насильственно» отправило в США.

О том, что Белый дом негласно разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против режима президента Николаса Мадуро, ранее писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным газеты, благодаря полученным полномочиям спецслужба сможет осуществлять операции против властей Венесуэлы как самостоятельно, так и в рамках более масштабной военной операции. Конечной целью США источники NYT назвали отстранение Мадуро от власти.

Трамп также заявил, что его администрация рассматривает возможность нанесения ударов по суше в рамках борьбы с наркокартелями Венесуэлы. «Ну, я не хочу вам точно говорить, но сейчас мы, безусловно, рассматриваем вопрос о суше, потому что море у нас под полным контролем», — сказал он.



На вопрос, почему он не использует береговую охрану, чтобы остановить наркоторговцев, Трамп ответил: «Потому что мы делаем это уже тридцать лет, и это совершенно неэффективно. У них есть более быстрые катера. Некоторые из этих катеров, серьезно, это скоростные катера мирового класса, но они не быстрее ракет. Но мы пытаемся это делать годами».



По словам американского президента, много наркотиков — 25–30% — поступает по морю. В случае с Венесуэлой поток наркотиков по морю удалось остановить, и теперь Вашингтон намерен сделать то же самое в отношении суши, подчеркнул он.

За последние недели американские военные несколько раз атаковали суда у берегов Венесуэлы, которые, согласно заявлениям Пентагона, перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек. Кроме того, в южной части Карибского бассейна, неподалеку от воздушного пространства Венесуэлы, были замечены американские бомбардировщики B-52H. Госсекретарь США Марко Рубио обещал, что его страна будут бороться с наркокартелями, «где бы они ни находились, где бы они ни действовали против интересов Соединенных Штатов».

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. «Это, конечно, ужасная ложь. Они используют эту тему как casus belli», — уверен венесуэльский посол в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Венесуэла пытается избежать развития конфликта. В рамках этих усилий власти страны негласно предложили США передать часть нефти и других природных ресурсов, утверждают источники NYT. Администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты с Венесуэлой, сообщали газета и Bloomberg.

Как утверждает источник Politico, знакомый с ходом внутренних обсуждений, Мадуро может стать законной целью для США, если будет считаться наркобароном и террористом. «Разве мы не преследуем наркоторговцев и террористов, которым предъявлены обвинения?» — задался вопросом собеседник издания.