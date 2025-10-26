Медведев поздравил «друзей России» с успешным испытанием «Буревестника»

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил «друзей» России с успешным испытанием крылатой ракеты «Буревестник». Об этом он написал в соцсети X.

«Поздравляю всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью», — написал он.

На этой неделе, 21 октября, российские военные испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» Путин анонсировал в 2018 году. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.

Президент отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».