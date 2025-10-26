 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев поздравил «друзей России» с успешным испытанием «Буревестника»

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил «друзей» России с успешным испытанием крылатой ракеты «Буревестник». Об этом он написал в соцсети X.

«Поздравляю всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью», — написал он.

На этой неделе, 21 октября, российские военные испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Дмитриев заявил, что США проинформированы об испытаниях «Буревестника»
Политика

Создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» Путин анонсировал в 2018 году. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.

Президент отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Дмитрий Медведев крылатая ракета Россия оборонная промышленность
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
