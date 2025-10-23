 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия

США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия, заявил на брифинге в Белом доме американский лидер Дональд Трамп.

«У нас больше всего ядерного оружия. Россия — вторая. Китай занимает третье место с большим отрывом, но они догонят нас в течение 4-5 лет», — заявил президент США.

В преддверии встречи в Южной Корее с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп выразил надежду на заключение с ним сделки, в том числе, в ядерной сфере.

Всего в мире девять ядерных держав. Из них пять — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — официальные, их ядерный статус зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.

Рябков заявил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО
Политика
Сергей Рябков

По оценке аналитиков Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка.

Около 90% всех запасов ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и Соединенные Штаты — 4309 и 3700 соответственно. Обе страны ведут активную модернизацию, которая может позволить «увеличить размер и разнообразие их арсеналов в будущем», отмечает SIPRI.

В арсенале Китая, по подсчетам аналитиков, 600 боеголовок. Запасы Китая растут быстрее, чем у любой другой ядерной страны (приблизительно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

Согласно подсчетам SIPRI, к началу 2030-х годов Китай может построить столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько есть у России и США, но даже если Пекин будет иметь к 2035 году 1,5 тыс. ядерных боеголовок, это по-прежнему будет лишь третью того, что есть у Вашингтона и Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США ядерное оружие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
МИД рассказал, как Россия относится к запрету ядерных испытаний
Политика
Путин назвал плановой тренировку по управлению ядерными силами
Политика
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Путин приехал поздравить Михалкова с юбилеем Общество, 03:44
Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия Политика, 03:41
Умер экономист и ученый Револьд Энтов Общество, 03:23
Сийярто назвал сроки визита Орбана в Вашингтон для встречи с Трампом Политика, 03:21
Бессент назвал причину введения санкций против России Политика, 02:43
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до девяти Общество, 02:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое» Политика, 02:09
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 02:07
Над Воронежской областью уничтожили не менее восьми дронов ВСУ Политика, 01:56
Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным Политика, 01:48
Трамп заявил, что Киев использует европейские ракеты, а не американские Политика, 01:46
США решили не обучать других применять Tomahawk Политика, 01:35
Цена нефти Brent взлетела на 5% на фоне санкций США против России Инвестиции, 01:14