Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия

США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия, заявил на брифинге в Белом доме американский лидер Дональд Трамп.

«У нас больше всего ядерного оружия. Россия — вторая. Китай занимает третье место с большим отрывом, но они догонят нас в течение 4-5 лет», — заявил президент США.

В преддверии встречи в Южной Корее с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп выразил надежду на заключение с ним сделки, в том числе, в ядерной сфере.

Всего в мире девять ядерных держав. Из них пять — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — официальные, их ядерный статус зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.

По оценке аналитиков Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка.

Около 90% всех запасов ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и Соединенные Штаты — 4309 и 3700 соответственно. Обе страны ведут активную модернизацию, которая может позволить «увеличить размер и разнообразие их арсеналов в будущем», отмечает SIPRI.

В арсенале Китая, по подсчетам аналитиков, 600 боеголовок. Запасы Китая растут быстрее, чем у любой другой ядерной страны (приблизительно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

Согласно подсчетам SIPRI, к началу 2030-х годов Китай может построить столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько есть у России и США, но даже если Пекин будет иметь к 2035 году 1,5 тыс. ядерных боеголовок, это по-прежнему будет лишь третью того, что есть у Вашингтона и Москвы.