Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп сообщил об оружии США, о котором «многие даже не знают»

Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

У США есть оружие, о котором «многие люди даже не знают», заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. О каком именно вооружении идет речь, американский президент не уточнил.

«Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — добавил Трамп.

Трамп заявил о приоритете интересов США в вопросе поставок Tomahawk Киеву
Политика
Запуск&nbsp;ракеты Tomahawk

Глава Белого дома еще в апреле утверждал, что США обладают самым мощным в мире оружием, «о котором никто не имеет понятия, что это такое». «И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко», — заверил он.

В 2020 году Трамп объявил о создании в США собственной «супер-пупер» гиперзвуковой ракеты, скорость которой будет в 17 раз выше, чем у самой быстрой ракеты в мире, а дальность поражения достигнет 1,6 тыс. км. Позднее, в 2023-м, он обвинил Россию в краже чертежей «супер-пупер» ракеты.

В начале октября российский президент Владимир Путин говорил, что России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. «Могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — отмечал глава государства.

Материал дополняется

