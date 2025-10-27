Посол оценил уход южнокорейских компаний из России словами «кусают локти»

Уход южнокорейского бизнеса из России стал для компаний тяжелым и затратным шагом, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

Дипломат отметил, что сам процесс ухода оказался непростым и болезненным для компаний. По его словам, фирмы были вынуждены свернуть деятельность в России «в силу известных обстоятельств».

«Это было тяжелое решение, связанное с серьезными убытками. Думаю, сейчас многие из тех, кто ушел, буквально «кусают локти», — сказал Зиновьев.

Он выразил надежду, что компании, доброжелательно настроенные к России и ее народу, смогут вернуться на российский рынок в будущем. По оценке дипломата, таких предпринимателей в Южной Корее большинство.

В конце сентября глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Чо Хён на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил Москву создать «благоприятные условия для работы южнокорейских компаний», продолжающих деятельность на территории России.

В марте президент Владимир Путин поручил разработать порядок возвращения зарубежных компаний на российский рынок, отметив, что некоторые из них продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупать его обратно по такой же стоимости.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, вернуться в Россию смогут прежде всего те компании, которые продолжали деятельность через свои «дочки», а также ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии».