В России стартовали продажи автомобилей южнокорейской компании KGM

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В России стартовали продажи машин южнокорейского автопроизводителя KG Mobility (KGM), сообщили в пресс-службе российского дистрибьютора марки — АО «РЭКС Моторс».

«Долгожданные кроссоверы KGM уже доступны у официальных дилеров», — говорится в сообщении.

Автомобили продают 20 дилеров в 18 городах страны. На российском рынке представлены четыре модели, наиболее дорогая — Rexton стоимостью почти 6,8 млн руб.

Осенью 2025 года машины KGM начнут собирать на заводе «Автотор» в Калининграде.

Автомобилестроительная компания KG Mobility (KGM) была основана в 1954 году. С 1986 по 2023 год она называлась SsangYong Motor Company. SsangYong работала в России с 1990-х годов. В 2015 году компания прекратила поставки машин на российский рынок. В ноябре 2024 года KGM объявила о возвращении в Россию.

В феврале в аналитическом агентстве «Автостат» сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% в годовом выражении. За месяц россияне приобрели 89 тыс. машин.

Лидером продаж стала Lada с долей рынка почти 31%. На втором месте по популярности оказались автомобили китайской компании Haval, которой принадлежит 13,3% рынка. Третья марка в списке — китайская Chery с долей 10%.