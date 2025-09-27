 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сеул попросил Москву защитить интересы южнокорейских компаний в России

Yonhap: МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы компаний страны

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву создать «благоприятные условия для работы южнокорейских компаний», которые продолжают деятельность на территории России, передает Yonhap.

Встреча министров состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Корейский министр изложил подход южнокорейской стороны к ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув стремление Сеула к миру и стабильности через снижение напряженности и укрепление доверия. Одновременно он призвал Москву прекратить военное сотрудничество с КНДР. В ответ Лавров указал на «провокационный характер» военной активности США и их союзников в Азии, направленной, по его словам, против Северной Кореи.

Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
Ким Чен Ын и Сергей Лавров

Южнокорейское агентство называет встречу двух министров первыми официальными двусторонними переговорами между высшими дипломатами двух стран с момента начала российско-украинского конфликта.

В июле 2024 года состоялась встреча Лаврова с бывшим главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем в Лаосе на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Через год, в июле 2025 года, Лавров провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Вонсан. Дипломат подписал план сотрудничества между дипведомствами на 2025–2027 годы.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Южная Корея Россия Лавров МИД компании Генассамблея ООН
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
