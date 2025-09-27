Сеул попросил Москву защитить интересы южнокорейских компаний в России

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву создать «благоприятные условия для работы южнокорейских компаний», которые продолжают деятельность на территории России, передает Yonhap.

Встреча министров состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Корейский министр изложил подход южнокорейской стороны к ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув стремление Сеула к миру и стабильности через снижение напряженности и укрепление доверия. Одновременно он призвал Москву прекратить военное сотрудничество с КНДР. В ответ Лавров указал на «провокационный характер» военной активности США и их союзников в Азии, направленной, по его словам, против Северной Кореи.

Южнокорейское агентство называет встречу двух министров первыми официальными двусторонними переговорами между высшими дипломатами двух стран с момента начала российско-украинского конфликта.

В июле 2024 года состоялась встреча Лаврова с бывшим главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем в Лаосе на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Через год, в июле 2025 года, Лавров провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Вонсан. Дипломат подписал план сотрудничества между дипведомствами на 2025–2027 годы.