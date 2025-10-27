В Европе назвали «явным сигналом Трампу» доклад Генштаба Путину

На совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым российский лидер Владимир Путин послал явный сигнал президенту США Дональду Трампу о контроле Москвой ситуации в Донбассе, пишет испанское агентство EFE.

«Путин направил сигнал <...> Трампу о том, что он одерживает верх», — указано в материале.

В статье также называют выбор Путиным военной формы для мероприятия «весьма символичным образом», призванным продемонстрировать «уверенность на поле боя».

В воскресенье, 26 октября, Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием Герасимова, где президенту доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях, на которых окружены до 5 и 5,5 тыс. ВСУ соответственно. Президент прибыл на встречу в военной форме.

В ходе совещания глава Генштаба рассказал Путину о характеристиках крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», испытания которой были проведены 21 октября.

Герасимов подчеркнул, что » Буревестник» имеет «высокие возможности» по обходу средств ПВО, а его тактико-технические характеристики позволяют применять ракету с высокой точностью на любом расстоянии.

В середине октября Трамп и Путин по итогам телефонного разговора договорились о личной встрече, которая должна была пройти в Будапеште. Позже республиканец заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

По словам российского лидера, встреча скорее не отменена, а перенесена. Путин отметил, что подойти к саммиту в Будапеште без подготовки было бы ошибкой. Трамп заявил, что вновь назначит встречу с российским президентом, если будет уверен в перспективах заключения сделки по Украине.